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لجنة مكافحة كورونا: لا بديل عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر الفيروس

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 08:04 م
لجنة مكافحة كورونا: لا بديل عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر الفيروس الدكتور حسام حسنى
إبراهيم حسان

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الإجراءات الوقائية هامة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره الذي جرى مؤخرا، لذلك يجب أن نكون حذرين بأكبر قدر ممكن لكي نعبر هذه المرحلة.
 
أضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن أمراض الجهاز التنفسي تنتشر بصورة سريعة حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، "اهتمامنا باللقاحات يمكن أن يصل بنا إلى مناعة القطيع، وأكيد نحن وصلنا إلى مناعة القطيع بسبب التطعيمات الكبيرة ضد فيروس كورونا".
 
وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مناعة القطيع ليست دائمة ضد فيروس كورونا، حيث يمكن أن يحدث تحور للفيروس، وبالتالي تكون المناعة منقوصة ولا تحمي من شدة المرض، لهذا لا بديل عن الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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