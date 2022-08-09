كيف تساعد طفلك للتخلص من القلق

كتبت إيناس البنا

مثل البالغين يعانى الأطفال أيضًا من القلق، ومن المهم أن تعالج الحالة كما تفعل مع شخص بالغ، حيث يحتاج البالغون الذين يعانون من القلق إلى المساعدة وكذلك الأطفال.

وعندما تتعامل مع الأطفال الذين يعانون من القلق يجب أن يكون أسلوبك مختلفًا ويجب أن تتعامل معهم بعناية فائقة، إذا لم يعالج القلق عند الأطفال فقد تصبح الحالة سيئة عندما يصبحون بالغين.

إليك كيف يمكنك مساعدة طفلك إذا كان يعانى من القلق..



حدد ما يحفزهم

الخطوة الأولى لمساعدة طفلك هى تحديد ما الذى يحفزه حقًا، بمجرد تحديد العوامل التى تحفزهم، يمكنك بعد ذلك حل الأمور معهم.

تحقق من صحة مشاعرهم

هناك عامل آخر يجب أن تضعه فى اعتبارك ألا تجعلهم يشعرون بالسوء حيال مشاعرهم وعواطفهم، تحقق من صحة مشاعرهم وتعاطف معهم ولا اتركهم بمفردهم حتى يستمروا فى التفكير فى أنفسهم، وقل لهم إن مشاعرهم صحيحة تمامًا ولا داعى لأن يشعروا بالسوء حيال أى شىء.

تدرب على التنفس العميق

يساعد التنفس العميق على زيادة مستوى الأكسجين فى الدم ويساعد على تقليل معدل ضربات القلب والضغط النفسى، الذى قد يكون ناتجًا عن القلق، أخبرهم أن يتنفسوا من أنوفهم ثم يخرجونه ببطء من أفواههم، وسيساعد ذلك على تقليل قلقهم.

قسم مهامهم

كلما شعرت بأن المهام شاقة بالنسبة لأطفالك، قسّم المهام لتسهيل الأمر عليهم، عندما تقوم بتقسيم المهام، يمكنهم إنجازها بسهولة وهذا يمنحهم الثقة أيضًا.