كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص فى المنوفية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع) ملقاة بأرض زراعية بإحدى القرى بدائرة المركز مصاب بطلق نارى "خرطوش" والعثور بين طيات ملابسه على لفافة بها مخدر الهيروين .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية إلى حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "المجنى عليه وثلاثة أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية" – طرف ثانى "شخصين") لخلافات مالية بينهم حول بيع المواد المخدرة وأطلق خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته ولاذ الطرف الثانى بالهرب وعقب ذلك قام الطرف الأول بالاستعانة بأحد الأشخاص (" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) وقاموا بوضع الجثة داخل دراجة نارية "تروسيكل" والتخلص منه بإلقائه بمكان العثور نظير مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو الـمُشار إليه وضُبط بحوزتهم ( 2 بندقية خرطوش - فرد محلى – 3 طلقات نارية – 750 جرام لمخدر الهيروين - دراجتين ناريتين – 5 هواتف محمولة) كما تم ضبط الدراجة النارية "التروسيكل" الـمُستخدم فى الواقعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.