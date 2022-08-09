قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول مفهوم المواطنة والوعى بالتاريخ الوطنى

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان"مفهوم المواطنة وعلاقته بسلامة المجتمع" وأوضحت الدكتورة علا علي مسؤولة الفرع، مفهوم المواطنة وأهمية المواطنة للإنسان في المجتمع والأهداف التي تحققها المواطنة داخل المجتمعات والآثار الإيجابية للمواطنة على الفرد، وأعد القصر ضمن فعاليات النشاط الصيفي الجزء الثاني من ورشة الأشغال اليدوية عمل"ميدالية الفراشة" نفذتها أشرقت أيمن، بجانب عرض مسرح عرائس عن"النظافة".



وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان"ضرورة الوعي بالتاريخ الوطني"، حيث أوضح على حسان مسئول القصر، أن التاريخ الوطني يبني أي مجتمع ومن المهم نقل معرفة التاريخ الوطني للأجيال القادمة ونستفيد جميعا من الوعي بالتاريخ الوطني لكي نتقدم، بجانب أمسية شعرية للشاعر أحمد علي وألقى قصائد" شوق، انتظار، احساس، اعتصر خمري"، وقدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "لتسكنوا إليها" ضمن خطة وعظ الأزهر الشريف، حيث أوضح الشيخ الواعظ سيد سعيد، أن لتسكنوا إليها حملة توعوية من قبل الأزهر الشريف، بالإضافة لورشة حكى قصة" جيش مصر العظيم هم عيون باتت تحرس في سبيل الله" ألقاها محمد علي، تحدث عن عظمة جيش مصر وأهميته، وورشة رسم شكل هندسي ثلاثي الأبعاد نفذتها نهلة حسن.



كما أقام قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن قصة"الثعلب المكار" أداء زينب أحمد، بينما نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية تعليم أساسيات الرسم تنفيذ سهير تهامي وذلك بمدرسة الشيخ أبو العلا الإبتدائية، كما أقيم عرض سينما أطفال تنفيذ ياسر محمود، ونفذت مكتبة المدامود الثقافية ورشة فنون تشكيلية وقص ولصق نفذها محمد حسن.



وأعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني بعنوان "لو صفاء للوقت يوما" للمنشد ياسر حسن، أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد ألقى قصائد بعنوان"حزمة دموعي تعيد الأمل، بلقيس"، وكذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعرة سلوى جودة وألقت أبيات من روائع الإمام علي، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية بعنوان "احسنلك" إلقاء الشاعر حسن مغربي، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي عن"الإخلاص في العمل" سردتها هناء يونس، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكى قصة بعنوان "لا تهمل سلاحك" للمؤلف شوقي على هيكل سردتها سارة عبد الوهاب.







أنشطة الرسم للأطفال بالقصور



جانب من ورش العمل فى قصور الثقافة



دعم الأطفال فى أنشطة قصور الثقافة



عروض مبهجة للأطفال بثقافة الأقصر



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول مفهوم المواطنة



محاضرات حول مفهوم المواطنة والوعى بالتاريخ الوطنى بالأقصر









