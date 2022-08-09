قرار جمهورى بتعيين 71 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة

كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندس

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 351 لسنة 2022 بتعيين 71 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة من وكلاء الهيئة من بينهم المستشارة ماجي عادل.

كما تم تعيين 44 بدرجة وكيل لهيئة قضايا الدولة من المستشارين بالهيئة، من بينهم المستشار أحمد أبو الفتوح عبد العزيز عفيفي ومحمد على شحاتة أبو سليم وشيرين حمد إبراهيم سالم وأماني قرشي حسن عطية.

وجاء بالقرار أيضا تعيين 93 بدرجة مستشارا بالهيئة من المستشارين المساعدين من الفئة "أ" بينهم سعيد جمعة وعبد الرحمن احمد عبد الرحمن، وتعيين 185 مستشارا مساعدا من الفئة "أ" بالهيئة، وتعيين 286 مستشارا مساعدا من الفئة "ب".

كما جاء في القرار تعيين اثنين نوابا بالهيئة من المحامين، وتعيين 330 محاميا بالهيئة، وتعيين 361 مندوبا بالهيئة.

وكان المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة اعتمد الحركة القضائية التي أعدتها الهيئة بمعرفة المستشار أحمد فكري نائب رئيس الهيئة والأمين العام.