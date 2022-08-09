قافلة ثقافية وفنية بمدينة الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل أهالى مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء برنامج القافلة الثقافية، حيث قال محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، أن القافلة شملت الأنشطة الثقافية والفنية وورش الفن التشكيلى.

وتم عمل ورشة فنية عبارة عن رسم لوحات فردية ولوحة جماعية تعبر عن البيئة البدوية باستخدام الألوان الباستيل والفلوماستر والخشب تحت إشراف الفنانة إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش، كما تم تنفيذ ورش اكتشاف المواهب فى الفن التشكيلي والغناء وإلقاء الشعر مع العروض الفنية لكلا من فريق المواهب تحت إشرف وتنفيذ رئيس قسم المواهب الفنان مدحت نجيب.

وأضاف أنه تم عمل معرض للزى السيناوى من خلال مشاركة نادى المرأة بقصر ثقافة العريش تحت إشراف نسرين عادل، وأقيم عرض فنى لمسرح العرائس وعرض فنى للفرقة الاستعراضية للاطفال بقصر ثقافة العريش تحت إشراف وتنفيذ، أحمد صابر مدير الفرقة الاستعراضية بقصر ثقافة العريش وإشراف وتدريب الفنان مصطفى الخضرى.

كما افتتح معرض للكتب وعرض فيديو بروجيتكور، ‏وعلي هامش الفعاليات الإعداد والتجهيز لمعرض كتب اصدارات الهيئة والنشر الإقليمى.