فلسطين والسلفادور تبحثان سُبل دعم و تطوير العلاقات الثنائية

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بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، مع نائب رئيس السلفادور، فيليكس أوجوا، سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار المالكي - خلال لقائهما على هامش تنصيب الرئيس الكولومبي جوستافو بيتر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - إلى العلاقة القديمة التي تربط الشعبين الفلسطيني والسلفادوري؛ خاصة بوجود جالية فلسطينية كبيرة هناك، مؤكدا ضرورة تقوية هذه العلاقات باتفاقيات ثنائية تخدم الطرفين.

وطالب بعقد مشاورات سياسية وأن تبادر دولة السلفادور بفتح ممثلية دبلوماسية في فلسطين لرعاية شؤون الجالية ولتمثل حكومتها أمام دولة فلسطين.

من جهته، شدد نائب رئيس السلفادور على أهمية العلاقة بين البلدين ورغبة بلاده في تعزيزها على صعد مختلفة بما فيها السياسية والتقنية والاقتصادية والمالية، مرحبا بدعوة وزير الخارجية الفلسطيني لرئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، وله شخصيا لزيارة فلسطين.