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فرنسا تشيد بجهود مصر فى وقف إطلاق النار بغزة وتدعو لـ"احترام كامل للاتفاق"

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:30 م
فرنسا تشيد بجهود مصر فى وقف إطلاق النار بغزة وتدعو لـ"احترام كامل للاتفاق" غزة
كتبت: هناء أبو العز

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أثنت فرنسا على اتفاق وقف إطلاق النار الذى دخل حيز النفاذ فى قطاع غزة، والذى أبرم بفضل جهود الوساطة التى بذلتها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم من الأمم المتحدة.
 
ودعت فرنسا فى بيان على موقع وزارة خارجيتها، جميع الأطراف إلى احترام الاتفاق احترامًا كاملًا بغية تفادى خطر تصعيد آخر ووقوع المزيد من الضحايا المدنيين، معربة عن أسفها لوقوع ضحايا من المدنيين، مقدمة أحرّ تعازيها إلى أسرهم. 
 
ودعت فرنسا إلى فتح معابر قطاع غزة على نحو دائم، وإتاحة مرور المساعدات الإنسانية والوقود، ونقل الجرحى والمرضى الذين تتطلب حالتهم رعاية طبية على جناح السرعة.
 
وأكد بيان وزارة الخارجية الفرنسية على أنه لا سبيل لإرساء الاستقرار الدائم في قطاع غزة بلا رفع للحصار الذي يترافق مع منح إسرائيل ضمانات أمنية يمكن الوثوق بها، معلنة أن فرنسا تواصل جهودها مع شركائها الأوروبيين والإقليميين لإعادة رسم الأفق السياسي من أجل إحلال السلام العادل والدائم.

 


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