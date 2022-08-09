فرنسا: إجلاء ثلاثة آلاف شخص من منازلهم بسبب حريق الغابات فى إقليم أفيرون

وذكرت محافظة "أفيرون" وفقا لقناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن 1200 شخص تم إيواؤهم في الصالات الرياضية والقاعات المجتمعية، وتم إيواء الآخرين لدى أقاربهم، موضحة أن هذا الحريق يشبه حريق الغابات الذي اندلع أمس الاثنين في بلدة "ماسيجروس كوسيس جورجيس" في إقليم لوزار جنوبي شرق فرنسا، والذي امتد إلى "أفيرون"، وأنه لا يوجد ضحايا ولا إصابات حتى هذه اللحظة.

وأضافت القناة أن الحريق دمر 700 هكتار من الغطاء النباتي ثلاثة أرباعها في إقليم أفيرون وقد وصل على أعتاب بلدة "موستويجولس" التي تم إخلاؤها، مشيرة إلى أنه تم حشد 600 من رجال الإطفاء لمكافحة الحريق، بالإضافة إلى وسائل جوية إضافية وثلاث طائرات من إقليم جارد.