اليوم السابع
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غدا.. بداية التقديم للمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:36 م
غدا.. بداية التقديم للمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيا جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني ، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب ، بداية التقديم للمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ، غدا ( الأربعاء) الموافق 10 أغسطس، وحتى 5 سبتمبر المقبل .

 

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن التقديم للمدن الجامعية يكون لطلاب فرق النقل بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى طلاب وطالبات الفرق النهائية.

 

وأضاف الدكتور الشربيني أن التقديم للمدن الجامعية للطلاب والطالبات بجامعة الأزهر يكون إلكترونياً، ويشترط للتقديم حصول الطلاب والطالبات على تطعيم فيروس "كورونا". 


المدينة الجامعية

التقديم للمدينة الجامعية

الازهر الشريف

جامعة الازهر



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