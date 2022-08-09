عوامل تزيد من خطر الإصابة بالبهاق

كتبت نهير عبد النبى

البهاق هو اضطراب جلدى يتسبب في فقدان الجلد للون تظهر مناطق بيضاء ملساء (تسمى لطاخات إذا كانت أقل من 5 مم أو بقع إذا كانت 5 مم أو أكبر) على جلد الشخص إذا كنت مصابًا بالبهاق في مكان به شعر، فقد يتحول لون شعر جسمك أيضًا إلى اللون الأبيض.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic تحدث الحالة عندما يتم تدمير الخلايا الصباغية (خلايا الجلد التي تنتج الميلانين ، المادة الكيميائية التي تعطي الجلد لونه أو تصبغه) بواسطة جهاز المناعة في الجسم.

يبدأ البهاق عادة ببضع بقع بيضاء صغيرة قد تنتشر تدريجيًا في الجسم على مدار عدة أشهر. يبدأ البهاق عادةً في اليدين، والساعدين، والقدمين، والوجه، ولكن يمكن أن يتطور في أي جزء من الجسم، بما في ذلك الأغشية المخاطية (البطانة الرطبة للفم والأنف والأعضاء التناسلية والمستقيم) والعينين والأذنين الداخلية.

في بعض الأحيان تستمر البقع الكبيرة في الاتساع والانتشار ، لكنها عادة ما تبقى في نفس المكان لسنوات، يتغير موقع اللطاخات الصغيرة ويتغير بمرور الوقت ، حيث تفقد مناطق معينة من الجلد الصبغات وتستعيدها يختلف البهاق في كمية الجلد المصاب ، حيث يعاني بعض المرضى من قلة المناطق المصبوغة والبعض الآخر يعانون من فقدان لون الجلد على نطاق واسع.

على الرغم من أن أسباب البهاق غير مفهومة تمامًا ، إلا أن هناك عددًا من النظريات المختلفة وعوامل تزيد من خطر الإصابة به وهى:

-اضطراب المناعة الذاتية: قد يطور الجهاز المناعي للشخص المصاب أجسامًا مضادة تدمر الخلايا الصباغية.

-عوامل وراثية: بعض العوامل التي قد تزيد من فرصة الإصابة بالبهاق يمكن أن تكون موروثة. حوالي 30٪ من حالات البهاق وراثية.

-العوامل العصبية: يمكن إطلاق مادة سامة للخلايا الصباغية عند النهايات العصبية في الجلد.

-التدمير الذاتي: يتسبب خلل في الخلايا الصباغية في تدمير نفسها.

قد يحدث البهاق أيضًا بسبب أحداث معينة ، مثل الإجهاد البدني أو العاطفي نظرًا لأنه لا يبدو أن أيًا من التفسيرات يفسر الحالة تمامًا ، فمن المحتمل أن مجموعة من هذه العوامل مسؤولة عن البهاق.