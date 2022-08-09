اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:55 ص
أكرم القصاص
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:23 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأوضحت الأوقاف الإسلامية في القدس -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته.

 

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

 


المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي

القدس

باب المغاربة



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