ضبط 6913 حالة إشغال متنوع وغلق 23 مقهى و195 محلا مخالفا بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

هذا وقد اسفرت هذه الحملات عن غلق 23 مقهى و195 محلا مخالفا، والتحفظ على عدد 6913 حالة إشغال متنوع . بالإضافة إلى تحرير 5078 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ594 الف جنيها على المحلات الغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.