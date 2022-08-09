اليوم السابع
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ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة خلال حملات أمنية بالقليوبية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:17 ص
ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة خلال حملات أمنية بالقليوبية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام، والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.
 
 
كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 2438 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.
 

القليوبية

مخدرات

تنفيذ الأحكام

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