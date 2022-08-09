ضبط 56 قطعة سلاح نارى و125 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (عدد 56 قطعة سلاح نارى بحوزة 48 متهم)، وذلك على النحو التالى: 5 بنادق آلية، و(3) بنادق خرطوش، (2) طبنجة، و(46) فرد محلى، و(71) طلقة مختلفة الأعيرة، (5) خزينة متنوعة، و (165) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (51716) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (177) حكم جناية، و(16290) حكم حبس جزئى، و(3210 حكم حبس مستأنف، و(25105 حكم غرامة، و(6934 مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (125) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت (4,990 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (3,205 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,672 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (622جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (190جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (160جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (147 جرام)، وعدد (1087) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (193) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19908) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.