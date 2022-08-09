اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضبط 268 عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية فى حملة بالمنوفية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:27 ص
ضبط 268 عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية فى حملة بالمنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية – فريق المحافظات

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شن مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة للتفتيش على المحلات التجارية بالمدينة، وذلك للقاء على ترويج منجات منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمى، ومن أجل الحفاظ على حياة المواطنين، وبناءا على تعليمات وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينه منوف.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة استمرار شن الحملات التموينية المكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والإعلان عن الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 268عبوة جبنة وصلصة وفيجيتار ونسكافيه ومرقة دجاج منتهية الصلاحية بمحل بقالة ببندر منوف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد عبد ربه على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


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