ضبط صاحب مستودع بوتاجاز استولى على الحصة التموينية لبيعها بالسوق السوداء

بورسعيد - محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة تموينية لمتابعة مستودعات الأنابيب ومحطات الوقود من خلال الحملات المكثفة.

وأسفرت الحملة التموينيه التى قادها محمد عوض وكيل مديرية التموين ببورسعيد ومحمد إبراهيم مدير إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، من خلال مداهمة المستودع تبين قيام صاحبه بالإستيلاء على كميات كبيرة من إسطوانات الغاز التجارية بغرض التربح والبيع فى السوق السوداء بدون وجة حق .

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم لمخالفتة القرار الوزارى 184 لسنة 2017 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.