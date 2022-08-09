صور حكاية.. بورصة «مينا البصل» بالإسكندرية أقدم بورصة لـ«القطن» في العالم: عمرها 134 سنة

فريق المحافظات

يرصد اليوم السابع حكاية بورصة قطن مينا البصل بمحافظة الإسكندرية، واحدة من أقدم بورصات العالم "بورصة مينا البصل"، والتي يعود تاريخ إنشائها إلي 134 سنة، ذات الطابع التراثي علي أرض عروس البحر المتوسط.

قال أسامة الشنواني، أقدم تاجر قطن بمنطقة مينا البصل، ‘نه ورث هذة المهنة من أجداده، وكانت بورصة القطن هي الجهة الوحيدة في مصر التي تقوم بإخراج شهادة الجودة للقطن الذي يتم تصديره ‘لي جميع دول العالم، وتم انشائها في عام 1879.

واضاف أسامة الشنواني، لـ " اليوم السابع"، أن البورصة كانت تعمل من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة 3 ظهراً، وهناك جرس تاريخي أمام بوابة البورصة، يتم إطلاقه الساعة الثانية عشر، وحتي الساعة الواحدة، وهو ميعاد وجبة الغذاء للعاملين، وكل عامل لدية سركي، وكانت يومية العامل في ذلك الوقت 25 قرشا.

وأشار أسامة الشنواني، إلى أن الدور الثاني بمبني البورصة كان مخصص للمندوبين للدول الأجنبية، وكذلك الشركات المصرية مثل شركة القاهرة للاقطان ،والعامرية للأقطان، والشرقية، وسباهي للأاقطان، وشركة بورسعيد، وجميعها شركات أهلية، وكان تجار القطن يجتمعون، ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب، بشأن القطن بعد اعتمادها من لجنة التحكيم الخاصة ببورصة القطن، ويتم وصول عينات القطن من جميع المحالج بالمحافظات يتم فرزة ويتم ختم العينات والمستندات الخاصة بها لإنهاء إجراءات شحنها بالميناء .

ووأضح الشنواني، أن بورصة مينا البصل تعتبرأهم معالم محافظة الإسكندرية، ويوجد بداخلها لوحه تاريخة محفور عليها تاريخ إنشائها، وجرس تاريخي، ومازالت اللافتة الأصلية موجودة، وكانت فرحة كبيرة لجميع المواطنين من تجار وعاملين في زراعة القطن، لأنه موسم الخير بعد بيع المحصول للجميع .



أحد تجار البورصة