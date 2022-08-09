صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بوحدة نجع عبد العزيز بالبياضية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق فعاليات قافلة طبية بوحدة نجع عبد العزيز بمدينة البياضية، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.



وأضاف الدكتور طاهر أيوب، فى بيان صحفى، أن القافلة تتضمن تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة العامة والأنف والأذن والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم أسرة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي والكشف العشوائي للسكر والضغط، حيث يتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، حيث أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.



وفى نفس السياق وأوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن تواصل العمل في فحص العاملين بالهيئات الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، حيث توفر وزارة الصحة والسكان 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، والجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط)، مؤكداً أنه يتم العمل بفحص الهيئات الحكومية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الضغط والسكر والإعتلال الكلوي، وتحت إشراف الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، حيث تم فحص جميع المواطنين العاملين بالهيئات الحكومية.





جانب من فحص الأهالى خلال القوافل الطبية



سيارات القافلة داخل القرية بالبياضية



صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بوحدة نجع عبد العزيز



فحص المواطنين خلال فعاليات القافلة



قافلة طبية بوحدة نجع عبد العزيز فى كل التخصصات بالبياضية



