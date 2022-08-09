شركة نفط أوكرانية تعلن وقف عبور النفط الروسي للمجر والتشيك وسلوفاكيا

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أعلنت شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية عن وقف عبور النفط الروسي إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا بسبب استحالة دفع شركة "ترانس نفط" الروسية مقابل العبور لدخول الحزمة السابعة من العقوبات حيز التنفيذ.



وأوضحت الشركة الأوكرانية أنها تقدم خدمات نقل النفط فقط على أساس الدفع المسبق بنسبة 100%، وعند إجراء عملية الدفع لعبور النفط الروسي لأراضي أوكرانيا، والتي تمت عبر بنك "غاز بروم"، لذلك تم إعادة الدفعة نظرا لدخول الحزمة السابعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ، وبالتالي توقفت الشركة الأوكرانية عن تقديم خدمات ترانزيت النفط بسبب نقص الإيصالات النقدية لهذه الخدمات.

ومن جهته، قال مستشار رئيس شركة "ترانس نفط" الروسية إيجور ديمين "إن عبور النفط خلال بيلاروس في اتجاه بولندا وألمانيا مازال قائما.. ولقد أبلغنا وزارة الطاقة الروسية وكذلك المصدر الروسي لهذه الموارد في اتجاه البلدان الثلاثة وشركة أوكرترانس نفط أن الأموال لا تصل، ولا يمكن الدفع".



يذكر أن شركة "ترانس نفط" الروسية كانت قد أكدت أن شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية، قد أوقفت في أغسطس الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من نظام خط أنابيب "دروجبا" المتوجه إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا، حيث أن الجانب الروسي لم يتمكن من دفع رسوم العبور نظرا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.