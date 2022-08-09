شاب يطلق النار على شقيقة في الدقهلية بسبب خلافات مادية

الدقهليه شريف الديب

أطلق عامل زراعي النار على شقيقة بقرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب خلافات مادية بينهم وجرى نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول شخص يدعي "ربيع. ا. ع ال"، 35 عامًا، عامل زراعى، مقيم بمنطقة أبو ذكرى التابعة لدائرة المركز مصاب بطلق خرطوش بالساق اليسرى.

وانتقل ضباط وحدة المباحث إلي مكان البلاغ وبسؤال المصاب أتهم شقيقه ويدعي "ياسر ا ال "، بأنه المتسبب في إصابته وذلك بسبب خلاف مالى بينهم، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث منية النصر من ضبط المتهم وبمواجهتة اعترف بإرتكابه للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.