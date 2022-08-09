شاب يتخلص من حياته داخل شقته فى منطقة بولاق أبو العلا

كتب عبد الرحمن سيد

أنهى شاب حياته داخل شقته في منطقة بولاق أبو العلا، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوفاة شاب داخل شقته في منطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من المعاينة أن المتوفي أنهى حياته بحبل داخل شقته لمروره بأزمة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.