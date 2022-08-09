اليوم السابع
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سفارة روسيا فى القاهرة ترحب باستئناف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:08 م
سفارة روسيا فى القاهرة ترحب باستئناف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قطاع غزة -أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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رحبت سفارة روسيا فى القاهرة باستئناف المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

 

وأعربت السفارة فى بيان، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، عن أملها فى أن يحصل سكانغزة بأسرع وقت ممكن على السلع الأساسية، وأن يستطيعوا إطلاق عملية إعادة بناء البنية التحتية المدمرة نتيجة لجهودمصر والأصدقاء الإقليميين لوقف إطلاق النار.

 

وكانت السفارة قد أشادت فى بيان لها، الاثنين، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد 3 أيام من التصعيد.

 

وتقدمت السفارة الروسية بالتهنئة للدولة المصرية، قائلة: نهنئ الأصدقاء المصريين بالنجاح الدبلوماسي الجديد، نتيجة للوساطة المصرية المكثفة والفعالة، وأنه تم إحراز النجاح في وقف إراقة الدم على الأراضي الفلسطينية وإطفاء بؤرة التوتر الجديدة في منطقة الشرق الأوسط المتوتر، وتجنب الضحايا الجدد من بين المدنيين، ونأمل في تحقيق النظام المستدام والشامل لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد الجديد.


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