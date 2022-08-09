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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-8-2022 فى مصر

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:25 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-8-2022 فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-8-2022، استقرارا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.10 للشراء، 19.16 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.12 جنيه للشراء،19.18 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.12 جنيه للشراء، 19.18جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.09 جنيه للشراء.
  
19.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.
 
19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.
 
19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء.
 
19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء.
 
19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء.
 
19.18 جنيه للبيع.

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