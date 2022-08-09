اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا: إطلاق قمر صناعى إيرانى بواسطة صاروخ "سويوز" من قاعدة بايكونور

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:24 ص
روسيا: إطلاق قمر صناعى إيرانى بواسطة صاروخ "سويوز" من قاعدة بايكونور قمر صناعى - صورة أ{شيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إطلاق قمر صناعي إيراني بواسطة صاروخ "سويوز - 2.1 بي" من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان. 

 

وأفادت الوكالة، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الصاروخ "سويوز" سينقل إلى المدار القمر الصناعي الإيراني "خيام" لاستشعار الأرض عن بعد، والذي جرى تصميمه في روسيا بطلب من طهران، وذلك إضافة إلى 16 مركبة صغيرة كحمولة عابرة. 

 

وأضاف البيان أنه في غضون دقائق قليلة، ستنفصل المرحلة العليا من وحدة "فيرجات"، التي تحمل الأقمار الصناعية عند مدار أرضي منخفض وستنقل بعد ذلك التجهيزات إلى مداراتها النهائية، مشيرا إلى أن القمر الصناعي "خيام" سيخضع إلى التحكم والتشغيل من المحطات على أراضي إيران. 

 


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