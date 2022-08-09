رفع مخلفات وأتربة وتراكمات فى حملات نظافة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة، بهدف الإرتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، مما أسفر عن رفع 970 طن مخلفات وقمامة و434 طن من الأتربة والتراكمات، وذلك في إطار تكليفات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

واستهدفت تلك الحملات كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء مدينة الأقصر متضمنةً جهود الأحياء برفع القمامة من نقاط التجميع، حيث شارك في الحملات اليومية على مدار الإسبوع كلاً من هاني عادل سعد رئيس حي شرق، وحسن عبده رئيس حي جنوب، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد عوض الله رئيس حى شمال، ونواب رؤساء الأحياء، ومسئولي قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية، وذلك تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على ضرورة الإهتمام الجيد بنظافة المعدات بصفة مستمرة، والمداومة على غسيل وتنظيف جميع صناديق القمامة وتطهيرها، واستخدام المكنسة الآلية الجديدة لأعمال شفط الأتربة الناعمة.

فيما قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة موسعة لرفع الإشغالات وتحقيق الإنضباط بشوارع مركز ومدينة الأقصر، مما أسفر عن تحرير 247 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وبقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 52 محضر إشغال، و14 محاضر باعة جائلين، و18 محاضر نظافة عامة، و68 محضر مضبوطات متنوعة، وضبط 10 ميكروفون تسبب إزعاج، و95 محضر إزالات إدارية، حيث تضمنت الحملة شوارع الطيب، وعبدالحميد العمده، والتليفزيون، والمدينه، والكورنيش، ويوسف حسن ومناطق مستشفى الكرنك، والاسعاف، وشرق السكة، والصنايع، وذلك بقيادة رائد على بكري، ونقيب علي شيحه، ونقيب الشاذلي صابر بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر.



رفع 970 طن مخلفات و434 طن أتربة وتراكمات بالأقصر



حملات النظافة والتجميل بشوارع الأقصر