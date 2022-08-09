رش نخيل حدائق المنتزه بالإسكندرية بالمبيدات لوقايتها من السوسة الحمراء

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية تنفيذ حملة مكبرة لمكافحة سوسة النخيل في منطقتي حدائق المنتزة وحدائق أنطونيادس وذلك تحت رعاية المهندس طارق زكي محمد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وبتوجيهات المهندسة نجوان احمد فوزي مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية .

وبناء علي تعليمات المهندس أيمن عبد الستار على مدير إدارة المكافحة كلف قيام لجنة من مهندسي إدارة المكافحة مشكلة بكل من المهندسة أميره جوزيف فهمي و المهندسة هاله حسن إبراهيم بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس وتم رش عدد 30 نخلة بحدائق المنتزه رش وقائى بإستخدام مبيد كلورزان 48٪ ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء .



ومن جانبه وجه المهندس طارق زكي وكيل وزارة الزراعة الإسكندرية بالمرور بصفة دورية على النخيل بحدائق المحافظة من خلال لجان للرصد والمكافحة، تقوم بإجراء الفحص الدورى لأشجار النخيل بانتظام ومتابعة استخدام الرش.





جانب من الأعمال



رش اشجار النخيل (1)



رش اشجار النخيل (2)



