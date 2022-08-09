رئيس مياه سوهاج يكرم المتميزين ببرامج المسار الوظيفى.. صور

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب مسئولى الموارد البشرية والتدريب والمتميزين ببرنامج المسار الوظيفى، الذى يستهدف رفع كفاءة أداء العمل بالشركة والارتقاء بالعامل البشرى والمحافظة على استثمارات الدولة.

وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير الإدارة العامة للتدريب، أن برنامج المسار الوظيفى يهدف إلى تطوير القوى العاملة لتكون ماهرة وقادرة على التعلم والاستجابة للتغييرات التي تطرأ على محيط العمل حاضراً ومستقبلاً.

ويقوم المسار الوظيفى على تحليل المهام الوظيفية للوصول إلى أهم المهارات والمعارف والسلوكيات الواجب توافرها للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتحديد معايير الكفاءة المطلوبة للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإعداد حزم تدريبية قياسية وإعداد أسس لتقييم العاملين وفقاً للتدريب القياسي وربط الترقي باجتياز التدريب وتأهيل واعتماد مدربين وأن البرنامج يستهدف كافة العاملين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.

وأوضحت مها غازى مدير إدارة الإعلام، أن الاحتفال بالعاملين يعد لفتة تقديرية وعرفانا بالجهود المتفانية للمتميزين ولدورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير وتشجيعاً للأيدى المعطاءة التي ساهمت بكل إخلاص وتميز في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة سوهاج.



























