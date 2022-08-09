رئيس "مياه المنوفية" يجتمع برؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرى الأفرع

فريق المحافظات

اجتمع اليوم الثلاثاء، المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه المنوفية برؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرى الأفرع لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

وشدد نجيب خلال الاجتماع على ضرورة وضع آلية تضمن التوزيع الجغرافي المناسب لمسؤولي وعمال الصرف الصحي بالأفرع التابعة تسهل عملية تواجدهم في حالة حدوث أى أمر طارئ قد يحدث وكذلك وضع آلية تضمن الحفاظ علي شبكات المياه والصرف الصحي وإطالة العمر الافتراضي لها.

وأكد نجيب على ضرورة تفعيل منظومة التشغيل الذاتى ووضع منظومة عادلة من خلال رؤساء الأفرع وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الإدارية بإعطاء العاملين بالأفرع الراحات الخاصه بهم.

وأوضح نجيب، أن تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والالتزام بها يُعد ضرورة ملحة للحفاظ على العامل من خلال تأمين بيئة العمل وتوفير مناخ مناسب وملائم للعاملين حتى يتم توفير خدمة على أعلى مستوى تناسب تطلعات كافة المواطنين.

وأصدر نجيب تعليماته لرؤساء الأفرع بالمرور المستمر على المحطات و الاهتمام بنظافة المحطات والروافع والاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، خاصة عمال الشبكات بالالتزام بالملابس الواقية.

وأكد نجيب حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية للوقف على نسب التنفيذ لضمان الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء منها، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.