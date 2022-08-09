اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مجلس الدوما الروسى: أغلب الشركات الأجنبية لم تغلق أعمالها فى بلادنا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:48 ص
رئيس مجلس الدوما الروسى: أغلب الشركات الأجنبية لم تغلق أعمالها فى بلادنا رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين
أ.ش.أ

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قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، "إن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية لم تغلق أعمالها في روسيا بالرغم من العقوبات". 

وأضاف فولودين، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، " على الرغم من الضغوط والابتزاز والعقوبات غير المسبوقة، بقيت 77.6% من أصل 1382 شركة أجنبية تعمل في روسيا، مشيرا إلى أن واشنطن وبروكسل عاقبتا نفسيهما وأدت سياسة العقوبات إلى زيادة الأسعار والتضخم ونقص موارد الطاقة عندهما.

وأوضح رئيس مجلس الدوما الروسي أن الشركات الأجنبية تتردد في مغادرة السوق الروسية ليس فقط بسبب التكلفة المادية الكبيرة، بل لأن ذلك يحرمها من احتمالات العودة.

يُذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا زاد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث جمد الأصول الروسية، التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وأقر الاتحاد الأوروبي سبع حزم من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط.

 


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روسيا

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