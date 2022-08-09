رئيس مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولى لمساعدة أفريقيا على تحقيق سلام دائم

كتبت: هند المغربي

دعا تشانج جون مندوب الصين بالأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر أغسطس أن يفكر المجلس بعمق لإنهاء الأضرار الجانبية الناجمة عن النزاعات على القارة الأفريقية و حول كيفية مساعدة القارة الأفريقية على تحقيق سلام دائم، مشيرًا إلى أن إفريقيا "أرض غارقة منذ فترة طويلة في المصاعب"

وأوضح رئيس مجلس الأمن " إن بناء القدرات أمر بالغ الأهمية في هذا الصدد، ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم البلدان الأفريقية في تعزيز قدرة الحكم، لافتا الى أن الحكومات هي أهم الجهات الفاعلة في الاستجابة للأزمات وتعزيز التنمية وإعادة الإعمار، ويجب على المجتمع الدولي أن يحترم الحكومات الأفريقية ويثق بها وألا يفرض شروطا سياسية. جاء ذلك خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول السلام والأمن في أفريقيا.

وأضاف رئيس مجلس الأمن، علاوة على ذلك، فإن إجراء الانتخابات في البلدان الخارجة من الصراع ليس سوى الخطوة الأولى نحو الانتعاش، ويجب على المجتمع الدولي القيام بالعديد من المهام التي تتبع مثل هذه العمليات.

كما يجب أن تعمل على دعم البلدان الأفريقية في تحسين قدرة قطاع الأمن على مواجهة التهديدات التي يشكلها الإرهاب والتطرف العنيف والصراع بين المجتمعات المحلية.

وقال رئيس مجلس الأمن في هذا الصدد، لا يمكن للقوى الخارجية أن تكون بديلاً عن القدرة الداخلية، مضيفا أن مساعدة إفريقيا على بناء القدرات مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، مشددًا على أنه لا يمكن تهميش القضايا الأفريقية في ظل الأزمات الدولية الأخرى.