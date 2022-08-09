اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:09 م
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رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد: مصر قادرة على قيادة العالم بالاقتصاد الأزرق

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:40 م
رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد: مصر قادرة على قيادة العالم بالاقتصاد الأزرق محافظ بورسعيد وعادل اللمعي
بورسعيد - محمد عزام

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تقدم النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة الملاحة بمحافظة بورسعيد، بالتهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحلول الذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة. 
 
وأكد "اللمعي"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بعد 7 سنوات من ازدواج قناة السويس نستطيع القول أنه يوجد العديد من المؤشرات الايجابية منها زيادة الإيرادات وبالتالي زيادة العملة الصعبة في هذا الوقت الصعب من التحديات العالمية. 
 
وأضاف رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، أن الاقتصاد العالمي منهك ولكن الاقتصاد المصري لديه نقطة مضيئة وهي قناة السويس خاصة بعد ازدواجها وأعمال التطوير التي تتم بها والتي سمحت بعبور لعدد أكبر ولفئات أعلى من السفن العالمية. 
 
وأشار إلى أننا كغرفة ملاحة بورسعيد نرصد ارتياح لدي ملاك السفن بالعبور من قناة السويس لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الرحلة وعدد ساعات العبور مما يقلل من التكاليف حيث انخفضت مدة العبور للسفن بعد ازدواج القناة لأكثر من 10 ساعات. 
 
وأوضح، أن مصر تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في خفض أسعار البضائع العالمية التي تمر عبر قناة السويس، لافتاً إلى أنه 12% من حجم التجارة العالمية تعبر من قناة السويس. 
 
واستكمل النائب عادل اللمعي، حديثه في الذكري السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، أن مصر قادرة خلال الأعوام القليلة القادمة لقيادة العالم كله في الاقتصاد الأزرق وهو الاقتصاد الخاص بالنقل البحري.

 


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