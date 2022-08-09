رئيس جامعة كفر الشيخ: خطة ترويجية وتعريفية بكليات ومعاهد الجامعة وبرامجها الدراسية

ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ الاستعداد لاستقبال الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق للقبول بكليات الجامعة المختلفة، وأعمال الدراسة للفصل الدراسى الصيفى والاستعدادات لامتحانات دور سبتمبر، ومناقشة التقارير السنوية للكليات، برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، خلال اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة الدكتور علي صبري.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ متابعة سير اختبارات القدرات فى كليات "التربية النوعية - التربية الرياضية – التمريض" والمعهد الفني للتمريض لاختيار أفضل المتقدمين، إضافة إلى مجموع الدرجات التي يحددها مكتب التنسيق طبقًا لرغبات الطلاب والأعداد المحددة للقبول في كل كلية، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

كما أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ تفعيل منصة "Thinqi" على بنك المعرفة المصري بكل إمكانياتها، ومتابعة أعمال الصيانة بكليات ووحدات الجامعة المختلفة والانتهاء منها قبل بدء الدراسة، والتأكيد على إعداد الخطط والجداول الدراسية والبرامج المختلفة بجميع كليات ومعاهد الجامعة والانتهاء منها قبل بدء الدراسة بوقت كاف، مؤكداً على الاستمرار في إطلاق القوافل التخصصية والتوعوية الشاملة المشاركة في تطوير القرى الأكثر احتياجا، وتنظيم الزيارات الطلابية للمشاريع القومية العملاقة.

وقرر المجلس إعداد خطة ترويجية وتعريفية بكليات ومعاهد الجامعة وبرامجها الدراسية المختلفة والبرامج الأكاديمية الحديثة التي تقدمها الجامعة في مختلف المجالات وما تتميز به الجامعة من إمكانيات بحثية وعلمية وفنية ورياضية وتدريبية وما تتمتع به من مرافق ومسطحات خضراء وخدمات توفر بيئة تعليمية مناسبة لاستقطاب المزيد من الطلاب الوافدين، ضمن مقترحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة الطلبة الوافدين وخصوصا في المؤتمرات الدولية التي تنظمها الجامعة وفي المعارض المختلفة.