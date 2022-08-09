رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارا بتكليف مدير جديد لمستشفى أبو الريش المنيرة

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قرارًا بتعيين الدكتور شريف الأنواري مديرًا لمستشفى أبو الريش الأطفال الجامعي بالمنيرة خلفًا للدكتورة منى الغمراوي.

ووجه الدكتور الخشت، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة بالالتزام بتنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021- 2025 في قطاع المستشفيات للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع، وتنفيذ سياسات تحسين الخدمات المقدمة وترشيد الإنفاق، كما حدد الدكتور الخشت مجموعة من المهام العاجلة للمدير الجديد.