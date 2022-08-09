رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

الأقصر – أحمد مرعى

حضر الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، انعقاد الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، حيث ناقش المجلس تقرير الجامعات بشأن اختبارات القدرات والكتب الإليكترونية، بالإضافة إلى استعدادات الجامعات لفتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى ضمن التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، والتي تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 11 من أغسطس الجاري.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، أنه استعرض المجلس تقريرًا حول الأنشطة الطلابية للعام الدراسي المنقضي، وكذلك المستهدف تنفيذه في العام المقبل، وسط توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير كافة سبل الراحة والدعم والتجهيزات اللازمة للمراكز الإلكترونية لتسجيل الرغبات للطلاب طوال أيام الأسبوع، تحت إشراف كامل من الجامعة ووحدات الـ IT بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر على جاهزية المعامل الإلكترونية لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة لتسجيل الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بالكليات المختلفة على مستوى الجمهورية، وسط توفير مناخ ملائم وتطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين على معامل التنسيق الإلكترونى.

فيما تفقدت لجنة متابعة أعمال اختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، سير أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، حيث شهدت كلية الفنون انطلاق اختبارات القدرات في 26 يوليو الماضي، لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات.