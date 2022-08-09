رئيس الوزراء: إيقاف الإنارة الخارجية للمبانى الحكومية بدءا من الأسبوع المقبل

كتب سمير حسنى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيتم بدء تطبيق إيقاف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية من الأسبوع المقبل، فضلا عن ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة.

أضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم إيقاف الإنارة الخارجية للميادين والمباني العامة، وتطبيق التوقيت الصيفي في المولات التجارية، وتعليمات مشددة بضبط المكيفات المركزية لتكون 25 درجة فيما فوق.

قال مدبولى، إن هناك خطة لوقف الانارة الكبيرة في الاستادات والمباني الرياضية الضخمة، بالإضافة إلى إعادة هندسة عملية تشغيل المحطات الكهربائية.