رئيس أرمنت بالأقصر يكشف تفاصيل المشروعات القومية ضمن "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر مواصلة العمل فى فعاليات المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفي هذا الصدد يقول العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه يجرى العمل فى المشروعات القومية ومنها إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية السلام، كما يتم إنشاء محطتي رفع بقرية السلام منذ يناير الماضي لخدمة أكثر من 25 ألف نسمة من سكان قرية السلام وتوابعها، وبتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه للمحطتين اللتين تبلغ مدة تنفيذهما 12 شهر من تاريخ البدء العمل بهما، وتم الإنتهاء من أكثر من 95 % من الأعمال الإنشائية فى مجمع الخدمات الحكومية بقرية السلام، و90% من العمل في مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل أيضاً فى مشروع إنشاء محطة الغاز الرئيسية بمركز أرمنت التي يتم إنشاؤها بالتوازي مع إنشاء الخط الرئيسي للغاز بأرمنت، ومن المتوقع إنجاز العمل بالمحطة خلال 6 أشهر لخدمة ما يقارب من 20 الي 25 الف عميل، بجانب العمل في موقع إنشاء البنك الأهلي بمدخل مدينة أرمنت، حيث يتم إنشاء مبنى البنك على مساحة 600 متر ومدة تنفيذه 8 شهور من تاريخ بدء العمل.



العمل فى تطوير مجزر ارمنت ضمن حياة كريمة



انشاءات مشروعات حياة كريمة بارمنت



جانب من مشروعات مدينة أرمنت



مبنى مجزر أرمنت خلال بدء تطويره



مجمع خدمات المواطنين فى مدينة أرمنت



مشروع انشاء فرع لبنك فى قرى حياة كريمة