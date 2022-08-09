دونالد ترامب يعلن مداهمة منزله فى فلوريدا من قبل الـ"إف بى آى"

كتب : أحمد علوى

أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن ممداهمة منزله فى ولاية فلوريدا من قبل موظفى مكتب التحقيقات الفدرالى (إف بى آي)، وفقا لما جاء فى قناة روسيا اليوم الروسية.

وقال ترامب إن عملية التفتيش التى تعرض لها منزله كان مفاجئ، مؤكدا أنه غير ضرورى وغير لائق.

وكان كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن وزارة الدفاع حذفت رسائل نصية من هواتف كبار مسؤولى الوزارة والجيش المغادرين فى نهاية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقًا لملفات محكمة، حذفت الوزارة أى نصوص من شهود رئيسيين فى أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021.

وحسب "سى إن إن"، تم الكشف عن حذف كل ما بهواتف مسؤولى البنتاجون لأول مرة خلال دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات رفعتها هيئة الرقابة الأمريكية ضد وزارة الدفاع والجيش.

وتسعى مجموعة المراقبة للحصول على سجلات 6 يناير من وزير الدفاع السابق بالوكالة كريس ميلر، ورئيس الأركان السابق كاش باتيل، ووزير الجيش السابق رايان مكارثى، من بين مسؤولين بارزين آخرين فى البنتاجون - بعد أن قدموا طلبات بشأن قانون حرية المعلومات بعد أيام قليلة فقط من أحداث الكابيتول.

ويُنظر إلى ميلر وباتيل ومكارثى على أنهم شهود مهمون فى قضية أحداث الكابيتول، لفهم رد فعل الحكومة على الهجوم فى 6 يناير ورد فعل الرئيس السابق دونالد ترامب على انتهاك أنصاره.