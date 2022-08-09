دعم للمواطن وترشيد من الحكومة.. رسائل مهمة من مؤتمر رئيس الوزراء.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطن.

أضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أن فاتورة استيراد السلع تضاعفت نتيجة الأحداث العالمية.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء.







