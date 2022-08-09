دعم للمواطن وترشيد من الحكومة.. رسائل مهمة من مؤتمر رئيس الوزراء.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطن.
أضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أن فاتورة استيراد السلع تضاعفت نتيجة الأحداث العالمية.
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء.
توجيهات من الرئيس السيسى بإطلاق حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
فاتورة استيراد السلع تضاعفت نتيجة الأحداث العالمية
حقل ظهر مكّن مصر من سد احتياجها وتحقيق فائض للتصدير
الدولة تخطو بخطة واضحة لزيادة التصدير وتعميق الصناعة والمنتج المحلى
فاتورة استيراد الغاز الطبيعى زادت عالميا
أكثر من 60% من إنتاج الغاز يذهب إلى محطات الكهرباء
الدولة تدعم تسعير الكهرباء بصورة غير مسبوقة
تسريع عملية تشغيل حقل ظهر لتوفير العملة الصعبة
إيقاف الإنارة الخارجية بالمولات والميادين والمبانى الحكومية
خطة لترشيد الكهرباء فى الاستادات والمنشآت الرياضية الضخمة
بدء تطبيق إيقاف الإنارة الخارجية للمبانى الحكومية الأسبوع المقبل
تطبيق التوقيت الصيفى فى المولات التجارية
تعليمات مشددة بضبط المكيفات المركزية عند 25 درجة فيما فوق
إعادة هندسة عملية تشغيل المحطات الكهربائية
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