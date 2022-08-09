دراسة: 60% زيادة فى الوفيات بحلول نهاية القرن بسبب ارتفاع درجات الحرارة ليلا

كتبت رباب فتحى

أظهرت دراسة جديدة نقلت نتائجها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن خطر الموت من الليالي شديدة الحرارة قد يزيد بنحو 60% بحلول نهاية القرن ، حيث خلصت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في الليل بسبب تغير المناخ قد يعطل فسيولوجيا الجسم البشري.

ويقول العلماء ، بمن فيهم العلماء من جامعة نورث كارولينا (UNC) في الولايات المتحدة ، إن اضطراب النوم لدى الناس في جميع أنحاء العالم الناجم عن تغير المناخ قد يؤدي إلى تلف جهاز المناعة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة والالتهابات وأمراض الصحة العقلية.

ووجدت الدراسة ، التي نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة "لانست" الطبية ، أن متوسط كثافة الليلية الحارة سيتضاعف تقريبًا بحلول عام 2090 ، من 20.4 درجة مئوية إلى 39.7 درجة مئوية عبر 28 مدينة.

يقول الباحثون إن ارتفاع درجات الحرارة ليلا من شأنه أن يعطل أنماط النوم الطبيعية ويزيد من عبء المرض بسبب الحرارة الزائدة.

وقال المؤلف المشارك للدراسة يوكيانج تشانج من كلية جيلينجز للصحة العامة العالمية في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل: "تم تجاهل مخاطر ارتفاع درجة الحرارة في الليل بشكل متكرر".

وقال الدكتور تشانج إن التعرض لارتفاع درجات الحرارة الليلية يمكن أن يصبح أكثر تكرارا وسرعة من التغيرات في متوسط درجات الحرارة اليومية.

وأضاف: "إن تواتر الليالي الحارة ومتوسط شدتها سيزيدان أكثر من 30 في المائة و 60 في المائة بحلول نهاية القرن ، على التوالى، مقارنة مع أقل من 20 في المائة زيادة لمتوسط درجة الحرارة اليومية".

وجاءت أحدث النتائج على خلفية دراسة نُشرت في مايو ووجدت أن أزمة المناخ يمكن أن تؤدي إلى تآكل حوالي 50-58 ساعة من النوم لكل شخص سنويًا بحلول عام 2099 بسبب تغير درجات الحرارة المحيطة في جميع أنحاء العالم.

في البحث الجديد ، قدر العلماء معدل الوفيات بسبب الحرارة الزائدة في 28 مدينة في الصين وكوريا الجنوبية واليابان بين عامي 1980 و 2015.

ثم طبقوا التوقعات على نموذجين لتغير المناخ يتماشيان مع سيناريوهات خفض الكربون التي تم تكييفها من قبل الحكومات الوطنية المعنية.