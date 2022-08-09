خوفاً من تفشى كورونا فى الشتاء.. وزراء صحة ألمانيا يناقشون القيود الجديدة

كتبت: هناء أبو العز

يجتمع اليوم وزراء صحة الولايات الألمانية، لمناقشة مشروع قانون الحماية من العدوى، والذى يهدف إلى تحديث اللوائح الخاصة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا، بعد أن قدم الأسبوع الماضي، وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ ووزير العدل ماركو بوشمان تدابير فيروس كورونا الجديدة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.

وتدعو مسودة الولايات إلى الإبقاء على إلزامية الكمامات في قطارات المسافات الطويلة والطائرات في جميع أنحاء البلاد، وكذلك في المستشفيات ومرافق الرعاية، ويتعين على حكومات الولايات أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستطلب أيضا ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة. ، لكن خطط التنازل عن متطلبات الأقنعة في المطاعم وفي المناسبات إذا لم يتجاوز عمر التطعيم ضد كوفيد-19 ثلاثة أشهر تعرضت لانتقادات.

من جانبه شدد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباح، على إعلان توصيات واضحة من قبل لجنة التطعيم بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 أو 70 عاماً بشأن إذا ما كان يوصى لهم بجرعة تطعيم رابعة أم لا ضد الفيروس وأيّ الحالات التي يوصى فيها بذلك.

يشار إلى أن اللجنة الدائمة للتطعيمات توصي حاليا بمنح جرعة لقاح رابعة للأشخاص الأكبر من 70 عاماً فقط وكذلك للأشخاص الذين يندرجون ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يدعم وزير الصحة الألماني لاوترباخ، تلقي جرعة رابعة من اللقاح على نطاق أوسع، حتى للأشخاص دون 60 عاماً، ولكن بعد استشارة الطبيب.

يذكر أن ألمانيا سجلت الثلاثاء تراجعاً في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا وفقاً للأرقام المُعلن عنها من قبل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، إذ بلغت حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة، 381,5، بينما كان هذا المعدل قد بلغ قبل أسبوع 516,1، وقبل شهر 700,3.

كما أضاف المعهد أن مكاتب الصحة في البلاد سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 78 ألفاً و698 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 102 ألف و698 إصابة قبل أسبوع. فيما بلغت حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 170 حالة، مقابل 171حالة قبل أسبوع.