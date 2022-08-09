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خطوات التظلم على نتيجة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:00 ص
خطوات التظلم على نتيجة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع" فى التقرير التالى خطوات التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة.
 
ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.
 
ـ الضغط على الرابط التالى" هنا
 
ـ كتابة المديرية التابع لها الطالب ثم رقم الجلوس.
 
ـ دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.
 
ـ اختيار النادة التى ترغب فى التظلم فيها من خلال قائمة المواد على موقع التظلمات.
 
ـ متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم.
 
ـ مقر الاطلاع على صورة كراسة الإجابة ونموذح الإجابة فى مقر الكنترول الرئيسى بأكتوبر لجميع الطلاب من مختلف المحافظات.
 

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