خطوات التظلم على نتيجة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع" فى التقرير التالى خطوات التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.

ـ الضغط على الرابط التالى" هنا

ـ كتابة المديرية التابع لها الطالب ثم رقم الجلوس.

ـ دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.

ـ اختيار النادة التى ترغب فى التظلم فيها من خلال قائمة المواد على موقع التظلمات.

ـ متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم.

ـ مقر الاطلاع على صورة كراسة الإجابة ونموذح الإجابة فى مقر الكنترول الرئيسى بأكتوبر لجميع الطلاب من مختلف المحافظات.