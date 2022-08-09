حملة للقضاء على الكلاب الضالة بقرية إبشواى الملق بالغربية بعد عقر كلب 22 شخصا

الغربية – مصطفى عادل

وجه الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، برفع حالة الطوارئ وتشكيل لجنة مكبرة من الأطباء البيطرين للقيام بحملة مكبرة داخل قرية ابشواي الملق التابعة لمركز قطور، للقضاء على الكلاب الضالة، بعدما هاجم كلب ضال مساء أمس الإثنين الأهالي وعقر 22 شخصا من بينهم أطفال وسيدات، وتسبب الحادث فى إصابة الأهالي بالقرية بحالة من الذعر خشية هجوم الكلب عليهم مرة أخرى.

ويخشي الأهالي عودة الكلب مرة أخرى خوفا على أنفسهم والأطفال من أي يصابوا بأذى.

ويمشط الأطباء البيطريين شوارع القرية، وتم وضع الطُعم فى أماكن متفرقة، واستخدام مادة مخصصة للقضاء على الكلاب ووضعها بعيدا عن الكتلة السكنية.

وتعرض 22 شخصا من أهالى قرية أبشواي الملق التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية من بينهم 5 أطفال للعقر من كلب ضال وأصيبوا بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى وتحويل 8 منهم لمستشفى بطنطا.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز قطور، بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى قطور، بتعرض عدد كبير من أهالي قرية أبشواي الملق للعقر من كلب ضال.

وتبين هجوم كلب ضال على 22 شخصا من أهالى القرية من بينهم أطفال، وأصيبوا بإصابات متفرقة، وتسبب الحادث في إصابة أهالي القرية بحالة من الفزع والذعر وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار مديرية الطب البيطري لشن حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة ومطاردة الكلب للقضاء عليه.