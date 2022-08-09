"حكاية سرداب بنى سويف".. والأمن يسقط الجناة

كتب إيهاب المهندس

يبحث المجرمون عن الثراء السريع، فيتجهوا لطر غير مشروعة للحصول على الأموال، كما فعل 3 أشخاص ببنى سويف بعد أن أوهمهم دجال بوجود آثار أسف إحدى المزارع.

تحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار أكدت قيام المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة الوسطى بمحافظة بنى سويف.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم (3 أشخاص)، وذلك حال قيامهم بالحفر بإحدى المزارع ملك (أحد الأشخاص) وعُثر بداخل المزرعة على حفرة بعمق 7 أمتار وكذا الأدوات المستخدمة فى الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب داخل المزرعة المشار إليها بالاشتراك مع مالكها وآخر "محدد" وذلك بقصد البحث عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.