حبس 5 عاطلين لسرقتهم حديدا وخردة ونحاسا من مصنع غرب الإسكندرية

الاسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة كمية من النحاس والحديد والخردة من داخل مصنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات والسيارة المستخدمة فى السرقة.

وكان اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ بسرقة كمية من النحاس والحديد والخردة من داخل مصنع بدائرة القسم، واسطوانة بوتاجاز وتليفزيون و2 هاتف محمول ومبلغ مالى "خاصين بحارس المصنع"، على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعلمهم بكونه مغلق ومتوقف نشاطه، واستقلوا سيارة ربع نقل ملك والد أحدهم وتوجهوا للمصنع وارتكبوا الواقعة وفروا هاربين، وبإرشادهم تم العثور على المسروقات والسيارة الـمُستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.