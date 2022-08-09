حبس 4 عاطلين لحيازتهم 18 كيلو حشيش شرق الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 180 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، متخذين من ذلك مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية أثناء استقلالهم، و بتفتيشه عثر بحوزته على حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزتهم عدد 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام ومبلغ مالى وعدد 4 هواتف محمول، بمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.