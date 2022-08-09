جولة تفقدية لمحافظ الغربية بمستشفى مبرة المحلة عقب تطويرها

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة تفقدية داخل أروقة وأقسام مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي بالمحلة الكبرى، رافقه خلالها الدكتور سيد جلال مدير عام التأمين الصحي، حيث شملت الجولة تفقد أقسام الرعاية الحرجة، الأشعة، الغسيل الكلوي، الطوارئ، الفرم والمطبخ، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى.

بدأت الجولة بتفقد وحدة الرعاية الحرجة والتي تضم 4 أسرة باطنة، 4 قلب، 3 عناية متوسطة، 6 عنايات أطفال، 21 حضانة بالإضافة إلى 6 أسرة عزل كوفيد تتنوع بين متوسطة ومركزة ، كما تفقد المحافظ وحدة الحضانات والتي وصلت الطاقة الاستيعابية لها إلى 21 سريرا، فضلاً عن تفقد تانك الأكسجين وجهاز فرم النفايات الطبية والمخصصة للتخلص من المخلفات الصحية الخطرة باستخدام الفرم والتعقيم بدلا من الحرق.

كما تفقد محافظ الغربية وحدة الغسيل الكلوي والتي تشمل 14 ماكينة موزعة بين (8 موجب ، 4 سالب ، 2 عزل لمرضى الكوفيد)، وتخدم الوحدة 63 حالة متنوعة بين طوارئ وحالات غسيل منتظم، وتابع رحمي جولته في المستشفى بتفقد معمل التحاليل والذي يخدم حالات الداخلي بالمستشفى والعيادات، إلى جانب تفقد قسم الأشعة والذي يقدم خدمة الأشعة المقطعية وال X-Ray لخدمة الداخلي وعيادات (طلعت حرب، ابن سينا، الطلبة، التطبيقيين واللجنة العامة).

وفي ذات السياق تفقد رحمي قسم الطوارئ والاستقبال والذي يشمل ( 3 أسره عناية ، 17 سرير طوارئ ، 2 طوارئ عزل و2 عنايات عزل)، واختتم الجولة بالاستماع إلى أراء المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.

وأوضح الدكتور سيد جلال أن مستشفى المبرة العام بالمحلة عقب عمليات التطوير وصلت الطاقة الاستيعابية لها إلى 108 سرير خدمات ، 125 سرير داخلى، 8 سرير عزل، بطاقم طبي يتكون من (163 طبيب، 270 ممرضة ومشرفة) وذلك في إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة الرعايات المركزة ووحدات حديثي الولادة ودعمها بالاحتياجات والتجهيزات الطبية الحديثة وضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقضاء على قوائم انتظار مرضى الرعايات والحضانات.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.