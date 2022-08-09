جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية بقرية كفر أبو عوضى بأبو كبير الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت جامعة الزقازيق قافلة بيطرية لقرية كفر أبو عوضى ضمن فعاليات الخطة السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية الطب البيطرى للعام 2022- 2023 وفعاليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتعد القافلة هى ثان قافلة لبرنامج العام المالى 2023/ 2022 حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسة الدكتور محمد عبد الله غنيمى الدكتور هانى عطيه.

وقد تم الكشف على 251 حالة حيوانات، 2370 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية .

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن خطة الكلية للمشاركة المجتمعية بإشراف الدكتورنصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع أمين الكلية ومدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.