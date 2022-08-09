جامعة أسوان تستأنف أعمال اختبارات القدرات للأسبوع الثالث

أسوان - صلاح المسن

تواصل كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات للإلتحاق بقسمي التربية الفنية والموسيقية وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وتعليمات المجلس للأعلى للجامعات، وخلال جولته بلجان الاختبارات.

أكد الدكتور محمد عبدالحميد راشد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، في تصريحات صحفية، أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لكافة خطوات اجراءات اختبارات القدرات لتذليل أية عقبات تقف أمام الطلاب.

أضاف عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، أن هناك سلسلة من التوجيهات لإدارات الكلية لتسخير كافة الإمكانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الإختبارات في سهولة ويسر ولضمان سيرها وفق تعليمات المجلس الأعلى للجامعات.