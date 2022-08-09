جارديان: تراجع فرص إعادة انتخاب رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب التضخم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن فرص جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا في إعادة انتخابها تبدو أكثر ضعفا الآن مع ارتفاع نسبة التضخم لأعلى مستوى منذ 3 عقود وزيادة تكلفة المعيشة، حيث تشير استطلاعات الرأي الجديدة إلى أن ائتلاف نيوزيلندا ذي الميول اليمينية لديه ما يكفي من الدعم لتشكيل الحكومة.

واعتبرت الصحيفة أن استطلاع 1 News / Kantar الأخير ، الذي تم أخذه مع ارتفاع تكاليف المعيشة في نيوزيلندا ، يعد أسوأ نتيجة حققتها أرديرن في الرهانات المفضلة لرئيس الوزراء منذ أن بدأت ولايتها كزعيمة. ورغم انخفاضها بثلاث نقاط باعتبارها رئيس الوزراء المفضل ، إلا أنها لا تزال متقدمة على كريس لوكسون من الحزب الوطنى ، بنسبة 30٪ إلى 22٪.

وظل الحزب الوطني من يمين الوسط متقدمًا على حزب العمال بقيادة أرديرن ، بنسبة 37٪ مقابل 33٪. وإذا انضم الحزب الوطنى إلى شريكه التقليدي ، حزب قانون اليمين التحرري ، بنسبة 11٪ ، فسيحصل الاثنان على مقاعد كافية لتشكيل حكومة.

في غضون ذلك ، إذا اجتمع حزب العمال مع الشركاء التقليديين ، فإن حزب الخضر ، بنسبة 9٪ ، لن يصل إلى مستوى الحكومة. بينما حصل شريكها الائتلافي المحتمل الآخر ، تي باتي ماوري ، على 2 ٪ من الأصوات - وهو ما لا يكفي لدفع اليسار إلى الحافة.

واعتبرت الصحيفة أن نتائج الاستطلاع تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن انتخابات حزب العمال الأخيرة ، حيث حصل الحزب ، مدعومًا بنجاح إدارة الوباء وشعبية أرديرن، على دعم كافٍ للحكم بمفرده.

لا تزال الانتخابات القادمة على بعد أكثر من عام ، مما يمنح حكومة أرديرن وقتًا للعمل على زيادة شعبيتها مرة أخرى ، لكن الاستطلاع يواصل الاتجاه المستمر منذ شهور لتراجع الدعم للحكومة ، حيث ترتفع تكلفة المعيشة ويشعر النيوزيلنديون بالتشاؤم بشكل متزايد بشأن النظرة الاقتصادية.

وقالت أرديرن لتلفزيون ـ TVNZ إن النتائج عكست أوقاتًا اقتصادية صعبة في نيوزيلندا وخارجها.

وتشهد نيوزيلندا معدلات تضخم تبلغ 7.3٪ ، وهو أعلى مستوى في 32 عامًا.