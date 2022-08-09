اليوم السابع
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جارديان: تراجع فرص إعادة انتخاب رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب التضخم

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:22 م
جارديان: تراجع فرص إعادة انتخاب رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب التضخم جاسيندا ارديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن فرص جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا في إعادة انتخابها تبدو أكثر ضعفا الآن مع ارتفاع نسبة التضخم لأعلى مستوى منذ 3 عقود وزيادة تكلفة المعيشة، حيث تشير استطلاعات الرأي الجديدة إلى أن ائتلاف نيوزيلندا ذي الميول اليمينية لديه ما يكفي من الدعم لتشكيل الحكومة.
 
واعتبرت الصحيفة أن استطلاع 1 News / Kantar الأخير ، الذي تم أخذه مع ارتفاع تكاليف المعيشة في نيوزيلندا ، يعد أسوأ نتيجة حققتها أرديرن في الرهانات المفضلة لرئيس الوزراء منذ أن بدأت ولايتها كزعيمة. ورغم انخفاضها بثلاث نقاط باعتبارها رئيس الوزراء المفضل ، إلا أنها لا تزال متقدمة على كريس لوكسون من الحزب الوطنى ، بنسبة 30٪ إلى 22٪.
 
وظل الحزب الوطني من يمين الوسط متقدمًا على حزب العمال بقيادة أرديرن ، بنسبة 37٪ مقابل 33٪. وإذا انضم الحزب الوطنى إلى شريكه التقليدي ، حزب قانون اليمين التحرري ، بنسبة 11٪ ، فسيحصل الاثنان على مقاعد كافية لتشكيل حكومة.
 
 
في غضون ذلك ، إذا اجتمع حزب العمال مع الشركاء التقليديين ، فإن حزب الخضر ، بنسبة 9٪ ، لن يصل إلى مستوى الحكومة. بينما حصل شريكها الائتلافي المحتمل الآخر ، تي باتي ماوري ، على 2 ٪ من الأصوات - وهو ما لا يكفي لدفع اليسار إلى الحافة.
 
واعتبرت الصحيفة أن نتائج الاستطلاع تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن انتخابات حزب العمال الأخيرة ، حيث حصل الحزب ، مدعومًا بنجاح إدارة الوباء وشعبية أرديرن، على دعم كافٍ للحكم بمفرده.
 
لا تزال الانتخابات القادمة على بعد أكثر من عام ، مما يمنح حكومة أرديرن وقتًا للعمل على زيادة شعبيتها مرة أخرى ، لكن الاستطلاع يواصل الاتجاه المستمر منذ شهور لتراجع الدعم للحكومة ، حيث ترتفع تكلفة المعيشة ويشعر النيوزيلنديون بالتشاؤم بشكل متزايد بشأن النظرة الاقتصادية.
 
وقالت أرديرن لتلفزيون ـ TVNZ إن النتائج عكست أوقاتًا اقتصادية صعبة في نيوزيلندا وخارجها.
 
وتشهد نيوزيلندا معدلات تضخم تبلغ 7.3٪ ، وهو أعلى مستوى في 32 عامًا. 
 
 

نيوزيلندا

جاسيندا ارديرن

رئيسة وزراء نيوزيلندا

الانتخابات فى نيوزيلندا

حزب العمال النيوزيليندى



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